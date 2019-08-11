Источник: Ни один из клубов не сделал конкретного предложения "ПСЖ" по Неймару

У "ПСЖ" на данный момент нет конкретных предложений по бразильскому форварду Неймару, сообщает RMC Sport. Ранее сообщалось, что им интересуются "Реал" и "Барселона".

При этом о будущем бразильца поступают противоречивые новости из разных СМИ. По информации того же источника, форвард предпочел бы перейти в "Барселону". При этом, по данным Marca, "Барса" готова вернуть игрока только через обмен. Также была информация о том, что главным претендентом на игрока стал "Реал", и мадридский клуб все же сделал предложение, которое отклонил "ПСЖ".

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

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