Источник назвал условия сделки о переходе Флоренци в «Милан»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци станет игроком «Милана», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sport Italia Анджело Манджанте.

? fatta #Florenzi al Milan. Un milione per il prestito + € 4,5M per il diritto (non obbligo) di riscatto. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 18, 2021

По данным источника, «Милан» заплатит за аренду миллион евро. Выкуп контракта будет стоить 4,5 миллионов евро. У россонери будет право приобрести игрока на постоянной основе, но обязательства выкупа не будет.

В прошлом сезоне 30-летний итальянец выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Италии Флоренци стал чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.