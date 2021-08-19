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Источник назвал условия сделки о переходе Флоренци в «Милан»

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Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци станет игроком «Милана», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sport Italia Анджело Манджанте.

По данным источника, «Милан» заплатит за аренду миллион евро. Выкуп контракта будет стоить 4,5 миллионов евро. У россонери будет право приобрести игрока на постоянной основе, но обязательства выкупа не будет.

В прошлом сезоне 30-летний итальянец выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Италии Флоренци стал чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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