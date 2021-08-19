«Гремиу» отклонил предложение «Спартака» по Вандерсону

«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Гремиу» Вандерсона. Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб отклонил предложение российского клуба в размере 12 миллионов евро.

Отмечается, что из-за отказа «Гремиу» между клубами сорвались переговоры по переходе на правах аренды в бразильскую команду Педро Роши.

Интерес к 20-летнему Вандерсону также проявляют «Арсенал», «Милан» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне бразильский защитник сыграл в 32 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.