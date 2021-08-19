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«Гремиу» отклонил предложение «Спартака» по Вандерсону

01:22
Вандерсон. Фото Instagram
Вандерсон. Фото Instagram
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«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Гремиу» Вандерсона. Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб отклонил предложение российского клуба в размере 12 миллионов евро.

Отмечается, что из-за отказа «Гремиу» между клубами сорвались переговоры по переходе на правах аренды в бразильскую команду Педро Роши.

Интерес к 20-летнему Вандерсону также проявляют «Арсенал», «Милан» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне бразильский защитник сыграл в 32 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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