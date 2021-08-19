Источник сообщил, что «Рома» и «Лацио» договорились о переходе Педро

Нападающий «Ромы» Педро перейдет в «Лацио», сообщил в своем Twitter итальянский журналист Руди Галетти.

По данным источника, 19 августа испанец пройдет медобследование в новом клубе. После этого он сможет провести первую тренировку под руководством Маурицио Сарри.

По информации британского издания The Mirror, футболист решил покинуть «Рому» из-за конфликта с ее главным тренером Жозе Моуринью. Им так и не удалось найти общий язык. Ранее Педро критиковал методы работы португальца и называл его слабым тренером.

34-летний футболист в прошлом сезоне сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач. Его контракт с «Ромой» истекает летом 2023 года.