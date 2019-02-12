Источник: Мевля тренируется с "Эмполи". Трансфер еще может состояться

Защитник "Зенита" Миха Мевля приступил к тренировкам с "Эмполи", сообщает официальный сайт журналиста Альфредо Педульи. Официально его трансфер в итальянский клуб не был подвержден, стороны ждут решения ФИФА. Ожидается, что словенцу все же разрешат выступать за "Эмполи".

Сделка по переходу Мевли была проведена в последний день трансферного окна, но из-за технических проблем факс пришел через две минуты после дедлайна.

Мевля в нынешнем сезоне провел 14 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.