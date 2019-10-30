Источник: «Манчестер Юнайтед» готов побороться за полузащитника «Брешиа»

В борьбу за полузащитника «Брешиа» Сандро Тонали готов включиться «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Sun, манкунианцы готовы предложить за 19-летнего итальянца, которого сравнивают с Андреа Пирло, более 43 миллионов евро. В то же время «Брешиа» не намерена продавать его.

По данным источника, «МЮ» отправит скаутов для просмотра игр Тонали, чтобы определиться, делать ли предложение по нему в январе. За игроком также следят «ПСЖ», «Атлетико» и «Манчестер Сити».