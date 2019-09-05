Выяснился еще один претендент на бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в летнее трансферное окно. По данным BBC, форварда хотел подписать «Ювентус». Туринцы предлагали за Неймара 100 миллионов евро и Пауло Дибала.

Ранее неоднократно сообщалось о попытках подписать Неймара «Реалом» и «Барселоной». В результате все предложения «ПСЖ» отклонил, Неймар остался в парижском клубе.