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Источник: летом на Неймара претендовал «Ювентус». Его предложение — 100 миллионов и Дибала

14:14
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Выяснился еще один претендент на бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в летнее трансферное окно. По данным BBC, форварда хотел подписать «Ювентус». Туринцы предлагали за Неймара 100 миллионов евро и Пауло Дибала.

Ранее неоднократно сообщалось о попытках подписать Неймара «Реалом» и «Барселоной». В результате все предложения «ПСЖ» отклонил, Неймар остался в парижском клубе.

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