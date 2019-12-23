Источник: «Эспаньол» интересуется Халком

Нападающий «Шанхай Шанган» Халк может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport. Интерес к 33-летнему футболисту проявляет «Эспаньол» и лично его китайский президент Чэнь Яньшэн.

Халк перешел в «Шанхай Шанган» летом 2016 года из «Зенита», за который играл с сезона-2012/13.

В составе шанхайцев бразилец стал чемпионом Китая-2018 и обладателем Суперкубок страны-2019. В сезоне-2019 Халк провел 25 матчей и забил 10 голов.

После 18 туров «Эспаньол» занимает последнее место в ла лиге с 10 очками.