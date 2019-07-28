Источник: "Динамо" заплатит 20 миллионов евро за форварда дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп близок к переходу в московское "Динамо", утверждает Get Football News Germany со ссылкой на Kicker. По информации СМИ, российский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что франкфуртский "Айнтрахт" также проявляет интерес к Филиппу.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Источник: "Динамо" интересуется форвардом дортмундской "Боруссии