Источник: "Динамо" интересуется форвардом дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп может покинуть немецкую команду летом, утверждает журналист Sky Sport Марк Бехренбек в своем Twitter. По его информации, московское "Динамо" интересуется 25-летним футболистом и работает над согласованием трансфера.

Отмечается, что франкфуртский "Айнтрахт" также проявляет интерес к Филиппу. Спортсмен не поехал с командой на тренировочный сбор в Бад-Рагац, что сигнализирует о том, что форвард может покинуть "Боруссию".

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Sky Info: Update: Nach sky Infos ist Dynamo Moskau in den Poker um Maximilian Philipp eingestiegen. Derzeit wird über den Deal detailliert in Russland verhandelt. #TransferUpdate https://t.co/85zgRyxb6k — Marc Behrenbeck (@Sky_Marc) July 27, 2019

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