Источник: Давид Сильва обманул «Лацио», римский клуб в бешенстве

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад», хотя у него была договоренность с «Лацио». Об этом сообщает Sky Sort Italia. Ранее он покинул английский клуб на правах свободного агента.

По данным источника, испанец согласовал трехлетний контракт с «Лацио», согласно которому он должен был зарабатывать 4 миллиона евро в год. Соглашение также предусматривало использование испанцем личного водителя и перелеты на частном самолете.

Однако игрок предпочел вернуться на родину, подписав контракт с баскским клубом. Он не поставил в известность «Лацио» перед этим. Источник указывает, что руководство римского клуба в бешенстве из-за этого. Его контракт с «Сосьедадом» рассчитан до 2022 и менее выгоден в финансовом плане.

Контракт игрока рассчитан до 2022 года. 34-летний испанец выступал за «Сити» с 2010 года, куда перешел из «Валенсии». Всего за английский клуб он провел 435 матчей во всех турнирах, забил 77 мячей и сделал 140 результативных передач.