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Источник: Бруну Фернандеш перейдет в «МЮ» за 46,6 миллиона фунтов. Сегодня он прилетит на медосмотр

11:17

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Telegraph, стороны достигли соглашения по трансферу, «МЮ» заплатит за игрока 46,6 миллиона фунтов.

Сегодня 25-летний португалец прилетит в Манчестер для медобследования и подписания контракта.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 27 матчей и забил 15 мячей во всех турнирах.

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