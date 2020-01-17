Источник: «Бавария» намерена зимой приобрести Сане у «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане может перейти в «Баварию» в зимнее трансферное окно, утверждает Bild.

По информации СМИ, мюнхенцы хотят приобрести у «горожан» 24-летнего немца сейчас, так как восстановление от травмы у игрока идет с опережением графика.

В августе 2019-го Сане получил травму крестообразной связки колена и был прооперирован.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич исключил переход Сане в мюнхенский клуб зимой.

В текущем сезоне форвард сыграл только в одном матче.