Хасан Салихамиджич: «Сане не перейдет в «Баварию» зимой»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич исключил переход нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане в январе.

— Сане не перейдет в «Баварию» в зимнее трансферное окно, — цитирует функционера журналист Sport Bild Тобиас Альтшаффль в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что 23-летний немец намерен уйти в «Баварию» именно зимой. В текущем сезоне он сыграл только в матче за Суперкубок Англии, где был заменен уже в дебюте из-за тяжелой травмы.