Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Хасан Салихамиджич: «Сане не перейдет в «Баварию» зимой»

13:57
Теги:

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич исключил переход нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане в январе.

— Сане не перейдет в «Баварию» в зимнее трансферное окно, — цитирует функционера журналист Sport Bild Тобиас Альтшаффль в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что 23-летний немец намерен уйти в «Баварию» именно зимой. В текущем сезоне он сыграл только в матче за Суперкубок Англии, где был заменен уже в дебюте из-за тяжелой травмы.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир