Источник: «Барселона» прекратила попытки купить Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар не вернется в «Барселону» этим летом, утверждает Globo Esporte. Каталонский клуб решил оставить попытки подписать бразильца. Последним предложением каталонцев были130 миллионов евро плюс Иван Ракитич и молодой Жан-Клер Тодибо, а также Усман Дембеле в качестве аренды.

Помимо каталонцев, на Неймара претендовал «Реал». В парижский клуб он перешел из «Барсы» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Ранее сообщалось, что он сам сообщил игрокам «Барселоны», что трансфер не состоится.