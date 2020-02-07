Источник: «Барселона» летом хочет вернуть Адаму Траоре

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перейти в «Барселону», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет приобрести 24-летнего испанца этим летом.

Траоре является воспитанником «Барселоны». В 2015 году форвард перешел в «Астон Виллу», после чего выступал в «Мидлсбро», а в 2018-м заключил контракт с «Вулверхэмптоном».

В текущем сезоне Траоре провел 24 матча в АПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 33 млн евро.