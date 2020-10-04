Источник: «Барселона» готова сделать скидку на трансфер Дембеле в «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» готова идти на уступки по переходу нападающего Усмана Дембеле, информирует Mirror. Ранее сообщалось, что им интересуется «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «Барселона» готова снизить свои требования и отпустить француза за 60 миллионов фунтов (66 миллионов евро). Это меньше, чем «Барса» заплатила за него «Боруссии» Дортмунд в 2017 году. Тогда им пришилось потратить 104 миллиона евро (95 миллионов фунтов).

Также указано, что пока нет информации, готов ли «МЮ» заплатить даже такую сумму. Основной их целью является Джейдон Санчо из «Боруссии».

23-летний француз в текущем сезоне провел один матч в ла лиге. В прошлом сезоне у него девять матчей во всех турнирах и один мяч. Большую часть матчей он пропустил из-за травмы.