Источник: «Барселона» должна продать Дембеле в «МЮ» для перехода Депая

«Барселона» договорилась о переходе форварда «Лиона» Мемфиса Депая, информирует в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Он указывает, что каталонскому клубу нужно продать другого нападающего Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед», чтобы получить необходимые средства. «Лион» готов отдать игрока за 25 миллионов евро + бонусы.

Memphis Depay has the agreement with Bar?a. OL are ready to accept € 25m + add ons bid from Bar?a for Depay.



Now Bar?a need to sell D?mb?l?. He's open to join #MUFC. Talks on between the two clubs.



? More about #FCB, #MUFC and Eric Garcia: https://t.co/UIKfW3mnF1 #DeadlineDay https://t.co/ngv0dInn30 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2020

Ранее другой журналист Джанлука Ди Марцио написал, что переход голландца — дело решенное, и будет оформлен сегодня, в день закрытия трансферного окна. По данным Романо, «Барса» ведет переговоры с «МЮ» по Дембеле.

26-летний Депай в текущем сезоне провел шесть матчей за «Лион» и забил четыре мяча. Его контракт истекает 30 июня 2021 года. Transfetmarkt оценивает футболиста в 44 миллиона евро.