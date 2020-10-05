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Источник: «Барселона» должна продать Дембеле в «МЮ» для перехода Депая

01:36
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«Барселона» договорилась о переходе форварда «Лиона» Мемфиса Депая, информирует в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Он указывает, что каталонскому клубу нужно продать другого нападающего Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед», чтобы получить необходимые средства. «Лион» готов отдать игрока за 25 миллионов евро + бонусы.

Ранее другой журналист Джанлука Ди Марцио написал, что переход голландца — дело решенное, и будет оформлен сегодня, в день закрытия трансферного окна. По данным Романо, «Барса» ведет переговоры с «МЮ» по Дембеле.

26-летний Депай в текущем сезоне провел шесть матчей за «Лион» и забил четыре мяча. Его контракт истекает 30 июня 2021 года. Transfetmarkt оценивает футболиста в 44 миллиона евро.

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