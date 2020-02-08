Источник: Адриэн Силва может вернуться в «Спортинг»

Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва, выступающий за «Монако», может перейти в «Спортинг», сообщает Leicester Mercury.

По сведениям источника, президент лиссабонского клуба Фредерико Варандас не исключает трансфер 30-летнего португальца.

Силва выступал за «Спортинг» с 2007-го по 2017 год. Текущий сезон хавбек проводит в аренде у «Монако», в 20 матчах чемпионата Франции отличившись двумя голевыми передачами.