«Интер» требует от «Фламенго» 20 миллионов евро за Габигола

«Интер» и «Фламенго» пока не пришли к соглашению по поводу выкупа контракта форварда Габриэла Барбозы по прозвищу «Габигол», сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Интер» готов продать игрока за 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что стороны сошлись на сумме в 18 миллионов. Срок аренды истекает в декабре 2019 года. Контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.

23-летний Габигол в текущем сезоне провел 22 матча за «Фла» и забил 19 мячей при четырех голевых передачах.

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