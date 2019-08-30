«Интер» согласен отпустить Икарди в «Монако» за 65 миллионов евро

«Монако» договорился с «Интером» по трансферу нападающего Мауро Икарди. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб готов отпустить аргентинца за 65 миллионов евро, предложенных монегасками. Однако сам игрок не хочет уходить, несмотря на предложенную зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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