«Интер» интересуются Максимовичем из «Наполи»

Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Il Corriere dello Sport.

По сведениям источника, на 29-летнего серба претендует «Интера». Также игроком интересуются «Лацио» и «Фиорентина».

В текущем сезоне Максимович провел 27 матчей за «Наполи», в которых заработал две желтые карточки.