«Интер» интересуются Максимовичем из «Наполи»
11:55
Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Il Corriere dello Sport.
По сведениям источника, на 29-летнего серба претендует «Интера». Также игроком интересуются «Лацио» и «Фиорентина».
В текущем сезоне Максимович провел 27 матчей за «Наполи», в которых заработал две желтые карточки.
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