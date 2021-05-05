«Лацио» предложил Мате двухлетний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, на 33-летнего испанца претендует «Лацио», который намерен подписать игрока в качестве свободного агента. Сообщается, что представители римлян связались с Матой и предложили ему двухлетний контракт с заплатой в 4 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Мата провел 14 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.