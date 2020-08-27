«Интер» интересуется Видалем

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 33-летнего чилийца хочет видеть в своей команде главный тренер Антонио Конте, который работал с игроком в «Ювентусе». Сообщается, что переговоры с агентом Видаля, который также является агентом Алексиса Санчеса, уже ведутся.

Ранее стало известно, что Видаль, Юмтити, Ракитич и Суарес не входят в планы нового главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана.

В минувшем сезоне Видаль провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость чилийца в 11 млн евро.