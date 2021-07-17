«Интер» и «Рома» интересуются Алексом Теллесом из «МЮ»
07:11
Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 28-летний бразилец интересен «Роме» и «Интер». Игрок уже выступал за миланский клуб в сезоне-2015/16.
В минувшем сезоне Теллес провел 24 матча за «МЮ», в которых отметился 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.
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