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«Интер» и «Рома» интересуются Алексом Теллесом из «МЮ»

07:11
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний бразилец интересен «Роме» и «Интер». Игрок уже выступал за миланский клуб в сезоне-2015/16.

В минувшем сезоне Теллес провел 24 матча за «МЮ», в которых отметился 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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