«Интер» и «Рома» интересуются Алексом Теллесом из «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний бразилец интересен «Роме» и «Интер». Игрок уже выступал за миланский клуб в сезоне-2015/16.

В минувшем сезоне Теллес провел 24 матча за «МЮ», в которых отметился 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.