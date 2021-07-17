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«Ренн» подписал форварда Сулеману из «Норшелланна»

06:42
Камалдин Сулемана. Фото ФК "Ренн"
Камалдин Сулемана. Фото ФК &quot;Ренн&quot;
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Форвард «Норшелланна» Камалдин Сулемана подписал контракт с «Ренном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним ганцем рассчитано до 2026 года.

В минувшем сезоне Сулемана провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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