«Ренн» подписал форварда Сулеману из «Норшелланна»

Форвард «Норшелланна» Камалдин Сулемана подписал контракт с «Ренном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним ганцем рассчитано до 2026 года.

В минувшем сезоне Сулемана провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.