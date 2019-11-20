«Интер» и «Милан» проявляют интерес к Джаке

Оба миланских клуба интересуются полузащитником лондонского «Арсенала» Гранитом Джакой, сообщает Football Italia.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ранее заявлял, что его команда недоукомплектована. В клубе полагают, что приход швейцарца в январе может усилить состав, так как у него большой опыт выступлений на высоком уровне. В «Милане» также надеются на опыт игрока, который выступает за «Арсенал» с 2016 года, когда он перешел из «Боруссии» (Менхенгладбах).

До этого сообщалось, что будущее футболиста в «Арсенале» под вопросом. Ранее он отказался извиняться перед болельщиками команды за случившееся в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Фанаты освистали 27-летнего полузащитника, когда он уходил на замену.

В ответ Джака приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение. Также он нецензурно высказался, покидая поле. После этого стало известно, что он был лишен капитанской повязки.

27-летний Гранит Джака в текущем сезоне провел десять матчей за «Арсенал» и сделал один результативный пас.

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