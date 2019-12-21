«Интер» готовит предложение по аренде Видаля

«Интер» не намерен отступать в попытках заполучить полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Как сообщает Gazzetta dello Sport, главный тренер миланцев Антонио Конте хочет видеть 32-летнего чилийца в своей команде — он с ним знаком по работе в «Ювентусе».

По данным источника, руководство «Интера» сформулировало предложение для «Барселоны». Миланцы хотят арендовать Видаля. В то же время каталонцы готовы обсуждать только продажу за 20 миллионов евро и более. Сам чилиец хотел бы перейти в «Интер» для более стабильной игровой практики.