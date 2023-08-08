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Сегодня, 06:26

Экс-защитник «Манчестер Сити» Мангала спустя год вернулся в футбол

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эшторил» объявил о подписании контракта с защитником Эльякимом Мангала. 32-летний француз заключил однолетнее соглашение с португальским клубом.

Мангала с лета 2022 года был без клуба после того, как свободным агентом покинул «Сент-Этьен». Ранее он также выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити», «Валенсию», «Порту» и «Стандард».

В 2017 году сообщалось об интересе к французскому игроку со стороны московского «Спартака». Однако сам футболист не захотел переезжать в Россию.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Эльяким Мангала
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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