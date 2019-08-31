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Имбула стал игроком «Лечче»

10:48
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Полузащитник Жаннелли Имбула перешел в «Лечче» на правах аренды, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает выкупа контракта. На данный момент он принадлежит «Стоук Сити».

26-летний футболист в прошлом сезоне играл в аренде за «Райо Вальекано». Он провел 24 матча во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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