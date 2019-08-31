Имбула стал игроком «Лечче»
10:48
Полузащитник Жаннелли Имбула перешел в «Лечче» на правах аренды, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает выкупа контракта. На данный момент он принадлежит «Стоук Сити».
#Imbula ? un nuovo calciatore del Lecce #Benvenuto ???— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 31, 2019
? Imbula sar? presentato alla stampa alle ore 12:00 di oggi
? il comunicato
?? https://t.co/PJQCWRjYYf#avantilecce #forzalecce #Calciomercato pic.twitter.com/fk3l8ahSCo
26-летний футболист в прошлом сезоне играл в аренде за «Райо Вальекано». Он провел 24 матча во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.
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