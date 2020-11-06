Иконе может стать игроком «Реала»
Нападающий «Лилля» Жонатан Иконе может перейти в «Реал», сообщает Don Balon.
По данным источника, 22-летний француз в летнее трансферное является главной трансферной целью европейских грандов, в том числе — «Реала».
В нынешнем сезоне лиги 1 Иконе провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.