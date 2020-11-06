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Иконе может стать игроком «Реала»

6 ноября 2020, 23:34
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Нападающий «Лилля» Жонатан Иконе может перейти в «Реал», сообщает Don Balon.

По данным источника, 22-летний француз в летнее трансферное является главной трансферной целью европейских грандов, в том числе — «Реала».

В нынешнем сезоне лиги 1 Иконе провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч.

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