Ибрагимович намекнул на переход в «Милан». И «Болонью»

Нападающий Златан Ибрагимович в очередной раз намекнул на возможное продолжение карьеры в Италии. Форвард 1 января станет свободным агентом после истечения срока контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси». Главными претендентами на 38-летнего футболиста называются его бывший клуб «Милан» и «Болонья», которую возглавляет его друг Синиша Михайлович.

— Милан — мой второй дом. У меня прекрасные воспоминания, там живет много моих близких друзей. Я люблю итальянцев и Италию, мое сердце всегда оставалось там, — цитирует Goal Ибрагимовича. — Я часто общаюсь с Синишей. Он настоящий друг и исключительный человек.