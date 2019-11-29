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Ибрагимович намекнул на переход в «Милан». И «Болонью»

11:10

Нападающий Златан Ибрагимович в очередной раз намекнул на возможное продолжение карьеры в Италии. Форвард 1 января станет свободным агентом после истечения срока контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси». Главными претендентами на 38-летнего футболиста называются его бывший клуб «Милан» и «Болонья», которую возглавляет его друг Синиша Михайлович.

— Милан — мой второй дом. У меня прекрасные воспоминания, там живет много моих близких друзей. Я люблю итальянцев и Италию, мое сердце всегда оставалось там, — цитирует Goal Ибрагимовича. — Я часто общаюсь с Синишей. Он настоящий друг и исключительный человек.

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