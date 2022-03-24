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Яровинский назвал уход Кварацхелии огромной потерей для «Рубина»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Рубин».

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал новость о том, что полузащитник Хвича Кварацхелия покинул казанский клуб.

«Уход Кварацхелии — огромная потеря для «Рубина». Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб. Он сам захотел уйти из команды? Я даже не хочу говорить по этому поводу. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью. Я расстроен его уходом ровно так же, как и уходом других наших легионеров», — заявил Яровинский.

Ранее стало известно, что «Рубин» и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия решили приостановить контракт. Он продолжит карьеру в команде «Динамо» из Батуми.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами действует до конца июня 2024 года.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Сочи – Арсенал
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Ростов – Кр. Советов
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