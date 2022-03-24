Яровинский назвал уход Кварацхелии огромной потерей для «Рубина»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал новость о том, что полузащитник Хвича Кварацхелия покинул казанский клуб.

«Уход Кварацхелии — огромная потеря для «Рубина». Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб. Он сам захотел уйти из команды? Я даже не хочу говорить по этому поводу. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью. Я расстроен его уходом ровно так же, как и уходом других наших легионеров», — заявил Яровинский.

Ранее стало известно, что «Рубин» и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия решили приостановить контракт. Он продолжит карьеру в команде «Динамо» из Батуми.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами действует до конца июня 2024 года.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.