«Бавария» предложила Гравенберху контракт до 2027 года и 5 миллионов евро в год

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, мюнхенский клуб предложил за 19-летнего голландца 15 млн евро и 10 млн евро в качестве бонусов. Игрок подпишет контракт до 2027 года с зарплатой в 5 млн евро.

В сезоне-2021/22 Гравенберг провел 37 матчей за «Аякс», на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 35 миллионов.