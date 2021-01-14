Хунтелар может вернуться в «Шальке»

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хунтелар может стать игроком «Шальке», сообщает Bild.

По данным источника, 37-летний голландец окончательное решение по трансферу примет наблюдательный совет немецкого клуба.

Хунтелар уже выступал за гельзенкирхенцев с 2010 по 2017 годы.

В нынешнем сезоне эредивизи форвард провел 10 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал результативную передачу. Ранее Хунтелар заявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.