Хунтелар может вернуться в «Шальке»
19:40
Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хунтелар может стать игроком «Шальке», сообщает Bild.
По данным источника, 37-летний голландец окончательное решение по трансферу примет наблюдательный совет немецкого клуба.
Хунтелар уже выступал за гельзенкирхенцев с 2010 по 2017 годы.
В нынешнем сезоне эредивизи форвард провел 10 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал результативную передачу. Ранее Хунтелар заявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.
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