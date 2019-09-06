Хосеп Мария Бартомеу: «Неймар не входит в планы «Барселоны» на январь»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу опроверг информацию о том, что клуб попытается купить нападающего «ПСЖ» Неймара зимой. Каталонцы предпринимали попытку летом, но договориться не удалось.

— Неймар не входит в наши планы на январь, — цитирует A Bola Бартомеу. — Мы знали прошлым летом, что Неймар может уйти. Леонардо открыл двери для переговоров. Другие клубы тоже вели переговоры. Но мы не смогли добиться успеха, потому что требования не могли быть приняты. «ПСЖ» предъявлял новые требования, просил других игроков от нас, а мы сами не предлагали взамен своих футболистов. В какой-то момент мы прекратили переговоры. Это именно «ПСЖ» говорил об обмене с доплатой. «Барселона» сделала все возможное, чтобы Неймар вернулся. Сам игрок сделал все возможное. Но в итоге остался.