«Химки» интересуются полузащитником сборной Армении
12:55
Как стало известно «СЭ», армянским полузащитником Эдгаром Бабаяном интересуются в подмосковных «Химках».
С 2017-го 25-летний футболист выступал за датский «Хобро», который он покинул 1 февраля. В текущем сезоне Первого дивизиона Дании Бабаян принял участие в 10 играх, стал автором 5-и голов и двух результативных передач.
На счету Бабаяна 11 матчей в составе сборной Армении.
(Данил Алешин)
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