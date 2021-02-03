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«Химки» интересуются полузащитником сборной Армении

12:55
Эдгар Бабаян (справа). Фото Reuters
Эдгар Бабаян (справа). Фото Reuters
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Как стало известно «СЭ», армянским полузащитником Эдгаром Бабаяном интересуются в подмосковных «Химках».

С 2017-го 25-летний футболист выступал за датский «Хобро», который он покинул 1 февраля. В текущем сезоне Первого дивизиона Дании Бабаян принял участие в 10 играх, стал автором 5-и голов и двух результативных передач.

На счету Бабаяна 11 матчей в составе сборной Армении.

(Данил Алешин)

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