«Химки» интересуются полузащитником сборной Армении

Как стало известно «СЭ», армянским полузащитником Эдгаром Бабаяном интересуются в подмосковных «Химках».

С 2017-го 25-летний футболист выступал за датский «Хобро», который он покинул 1 февраля. В текущем сезоне Первого дивизиона Дании Бабаян принял участие в 10 играх, стал автором 5-и голов и двух результативных передач.

На счету Бабаяна 11 матчей в составе сборной Армении.

(Данил Алешин)