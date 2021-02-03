«ПСЖ» и «МЮ» интересуются трансфером Варана

Центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Todofichajes.com.

27-летний француз может покинуть мадридский клуб летом за 70 миллионов евро. По информации источника, для «Манчестер Юнайтед» он не является приоритетным вариантом. Манкунианцев больше интересует переход Серхио Рамоса.

Чемпион мира-2018 играет за «Реал» с 2011 года. За это время Варан успел трижды выиграть чемпионат Испании, один раз Кубок страны, трижды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

В нынешнем сезоне француз отыграл 26 матчей во всех турнирах.