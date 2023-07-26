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Сегодня, 13:23

Хендерсон в ближайшее время подпишет контракт с «Аль-Иттифаком»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Джоржан Хендерсон близок к переходу в «Аль-Иттифак», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в ближайшее время клуб из Саудовской Аравии объявит о переходе 33-летнего англичанина. Соглашение с полузащитником будет рассчитано на три года.

В начале июля «Аль-Иттифак» возглавил экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Джордан Хендерсон
ФК Аль-Иттифак
ФК Ливерпуль
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