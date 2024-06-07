«Ювентус», «Лацио», «Наполи» и «Фиорентина» интересуются Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, на 24-летнего армянина претендуют «Ювентус», «Лацио», «Наполи» и «Фиорентина». Сообщается, что итальянские клубы несколько месяцев наблюдали за игрой футболиста.

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.