Источник: «Челси» в ближайшие дни сделает предложение о переходе форварда «Ман Сити» Альвареса

«Челси» всерьез намерен оформить переход нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает TyC Sports.

По данным источника, лондонцы планируют сделать предложение в ближайшее время. «Манчестер Сити» не хочет продавать 24-летнего аргентинца, но в случае желания самого игрока, собирается выручить от его продажи не менее 75 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Альвареса с «горожанами» истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел за «Ман Сити» 54 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.