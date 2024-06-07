В «Оренбурге» заявили, что хотят сохранить защитника Прохина в команде

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Даниила Прохина.

«Мы хотим сохранить футболиста в «Оренбурге» на следующий сезон. Будем общаться, искать пусти решения, чтобы этот игрок остался в нашем клубе», — сказал Андреев «СЭ».

Прохин в сезоне-2023/24 провел за «Оренбург» 12 матчей и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Права на игрока принадлежат «Ростову», контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.