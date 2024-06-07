Бояринцев: «Вряд ли трансфер Соболева в «Зенит» состоится»

лавный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«Сложно сказать перейдет ли Соболев в «Зенит». У петербуржцев есть хороший нападающий Сергеев. Вряд ли трансфер Соболева в «Зенит» состоится. Есть сомнения, что Александр захочет покинуть «Спартак», — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

В сезоне-2023/24 Соболев провел за московскую команду 34 официальных матча в РПЛ и Кубке России, забив в них 10 мячей и отдав 9 голевых передач.