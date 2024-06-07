Защитник Денисов следующий сезон проведет в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов не будет рассматривать предложения от других клубов в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

Новый главный тренер красно-белых Деян Станкович видит 21-летнего футболиста в обойме. Сам игрок также хочет продолжить карьеру в московской команде.

В сезоне-2023/24Денисов провел з29 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.