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Спортивный директор «Факела» раскрыл детали подписания Дилана Мертенса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, как удалось подписать полузащитника Дилана Мертенса из «Ботева».

«Переговоры прошли быстро, и мы рады приветствовать Мертенса в нашем клубе. Агенты в переговорах не играли никакой роли — наш клуб договорился лично с игроком, потому что он был в статусе свободного агента.

Сроки контракта говорить пока не буду, это внутренняя кухня клуба, но мы рассчитываем на нидерландца на позиции десятки и бокс-ту-бокс. Игрок приедет в расположение «Факела» к началу сборов», — цитирует Sport24 Котова.

28-летний нидерландец в сезоне-2023/24 провел 14 матчей, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654026-sportivnyy-direktor-fakela-raskryl-detali-podpisaniya-niderlandskogo-khavbeka-dilana-mertensa
Футбол
ФК Ботев
ФК Факел (Воронеж)
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