«Ювентус» может приобрести Гринвуда

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 22-летнего англичанина претендует «Ювентус». Будущий главный тренер туринцев Тиагу Мотта высоко ценит игру форварда. При этом на футболиста также претендуют «Боруссия» и «Атлетико».

Гринвуд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Всего за команду он провел 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Сезон-2023/24 Гринвуд провел в аренде в «Хетафе». На его счету 10 забитых мячей и 6 голевых передач в 36 сыгранных встречах.