Канчельскис: «Перспективы Артема Дзюбы в РПЛ туманны, но они есть»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Будущее Дзюбы? Перспективы Артема в РПЛ туманны, но они есть. Если договорится с каким-то клубом и проведет нормальную предсезонную подготовку, то в следующем сезоне сможет держать уровень. Но опять же, надо ли ему это самому? Если желание есть, то продолжать, конечно, стоит. Нападающих с данными как у Дзюбы в России не так много», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.