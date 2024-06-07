Кордоба начнет летние сборы с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прибудет на второй сбор команды, несмотря на слухи о его возможно уходе из клуба, сообщает «РБ Спорт».

Сборы кубанского клуба стартуют 13 июня. На данный момент предложений по колумбийцу в «Краснодаре» нет.

В минувшем сезоне 31-летний Кордоба провел 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач. «Краснодар» впервые в истории завоевал серебряные медали чемпионата России.