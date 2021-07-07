Хави Мартинес перешел в «Катар СК»
23:22
Бывший полузащитник «Баварии» Хави Мартинес продолжит карьеру в Катаре. Испанец будет выступать за местный «Катар СК», сообщает 7 июля официальный сайт клуба.
Футболист перешел на правах свободного агента. Детали сделки не разглашаются.
В прошедшем сезоне 32-летний игрок провел 30 матчей за «Баварию» во всех турнирах. В его активе один год и две результативные передачи.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю