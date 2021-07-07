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Хави Мартинес перешел в «Катар СК»

23:22
Хави Мартинес (справа). Фото «Катар СК»
Хави Мартинес (справа). Фото «Катар СК»

Бывший полузащитник «Баварии» Хави Мартинес продолжит карьеру в Катаре. Испанец будет выступать за местный «Катар СК», сообщает 7 июля официальный сайт клуба.

Футболист перешел на правах свободного агента. Детали сделки не разглашаются.

В прошедшем сезоне 32-летний игрок провел 30 матчей за «Баварию» во всех турнирах. В его активе один год и две результативные передачи.

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Евгений Петров все материалы автора

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