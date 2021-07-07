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«Барселона» продала защитника Акьеме в «Альмерию»

20:20
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«Барселона» продала защитника Серхио Акьеме в «Альмерию», за которую он выступал на правах аренды в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро. «Барселона» получит 10 процентов от продажи игрока в будущем. Срок контракта с «Альмерией» не разглашается.

В сезоне-2020/21 23-летний защитник провел 34 матча во втором испанском дивизионе, забил два гола и отдал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.cat/ca/futbol/barca-b/noticies/2185445/la-ud-almeria-exerceix-lopcio-de-compra-per-sergio-akieme-per-35-milions-deuros

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