«Барселона» продала защитника Акьеме в «Альмерию»

«Барселона» продала защитника Серхио Акьеме в «Альмерию», за которую он выступал на правах аренды в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро. «Барселона» получит 10 процентов от продажи игрока в будущем. Срок контракта с «Альмерией» не разглашается.

В сезоне-2020/21 23-летний защитник провел 34 матча во втором испанском дивизионе, забил два гола и отдал 3 результативные передачи.