«Барселона» продала защитника Акьеме в «Альмерию»
20:20
«Барселона» продала защитника Серхио Акьеме в «Альмерию», за которую он выступал на правах аренды в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.
Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро. «Барселона» получит 10 процентов от продажи игрока в будущем. Срок контракта с «Альмерией» не разглашается.
В сезоне-2020/21 23-летний защитник провел 34 матча во втором испанском дивизионе, забил два гола и отдал 3 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.cat/ca/futbol/barca-b/noticies/2185445/la-ud-almeria-exerceix-lopcio-de-compra-per-sergio-akieme-per-35-milions-deuros
Читайте также
«Черчесов — отличный тренер. Если РФС решит с ним расстаться, то Тедеско — суперкандидат». Кураньи — о Евро, сборной России и Германии, Рангнике и Захаряне
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю